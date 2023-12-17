Слова российского президента Владимира Путина о том, что с Генри Киссинджером "неразрывно связана прагматическая внешнеполитическая линия, которая также выйти на важнейшие советско-американские договорённости, способствовавшие укреплению глобальной безопасности", журналисты Newsweek Майкл Гфеллер и Дэвид Ранделл назвали сигналом для США к налаживанию отношений между державами.

"Это утверждение было крайне явным приглашением к улучшению отношений между Россией и Западом. Россия — не Советский Союз, и улучшение отношений с ней было бы в наших собственных интересах", — рассказали журналисты в своей статье.

Авторы отметили, что США продолжают спонсировать Незалежную из-за очевидной выгоды — не нужно отправлять американцев на фронт. Однако они дополнили, что надежда на победу Украины почти угасла, а гражданам всё ещё приходится платить налоги за содержание украинских государственных служащих, ушедших на пенсию.

В материале сказано, что американские власти поддержали слабую сторону в ненужном конфликте. Авторы статьи призвали выяснить, на какие отношения с Россией могут рассчитывать США.