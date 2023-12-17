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17 декабря, 18:07

В США усмотрели тайный знак в словах Путина о смерти Киссинджера

Newsweek: Слова Путина о Киссинджере были знаком для США улучшить отношения

Слова российского президента Владимира Путина о том, что с Генри Киссинджером "неразрывно связана прагматическая внешнеполитическая линия, которая также выйти на важнейшие советско-американские договорённости, способствовавшие укреплению глобальной безопасности", журналисты Newsweek Майкл Гфеллер и Дэвид Ранделл назвали сигналом для США к налаживанию отношений между державами.

"Это утверждение было крайне явным приглашением к улучшению отношений между Россией и Западом. Россия — не Советский Союз, и улучшение отношений с ней было бы в наших собственных интересах", — рассказали журналисты в своей статье.

Авторы отметили, что США продолжают спонсировать Незалежную из-за очевидной выгоды — не нужно отправлять американцев на фронт. Однако они дополнили, что надежда на победу Украины почти угасла, а гражданам всё ещё приходится платить налоги за содержание украинских государственных служащих, ушедших на пенсию.

В материале сказано, что американские власти поддержали слабую сторону в ненужном конфликте. Авторы статьи призвали выяснить, на какие отношения с Россией могут рассчитывать США.

Киссинджер в последнем интервью назвал главную проблему в отношениях США и РФ

Киссинджер в последнем интервью назвал главную проблему в отношениях США и РФ

Как сообщал Лайф, Генри Киссинджер умер 30 ноября в возрасте 100 лет. Он был госсекретарём США в 1973–1977 годах. Дипломат предпринимал попытки наладить отношения США с СССР и Китаем и прекратить войну во Вьетнаме. За это в 1973-м он получил Нобелевскую премию мира.

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Kremlin.ru

Александра Мышляева
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