Киссинджер в последнем интервью назвал главную проблему в отношениях США и РФ
Киссинджер называл отсутствие диалога главной проблемой в отношениях РФ и США
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в последнем интервью в беседе с Politico рассказал, что главной проблемой в отношениях с РФ является отсутствие диалога между государствами. Журналисты издания уточнили, что общались с дипломатом ещё в середине октября.
"Сейчас главная трудность в отношениях с РФ заключается в том, что мы не услышали, о чём она думает, потому что диалога с Россией вообще нет", — отметил Киссинджер.
В том же интервью он призывал не создавать независимую Палестину. Это, по мнению Киссинджера, не гарантирует Израилю того, что на него снова не нападут.
Как сообщал Лайф, Генри Киссинджер умер 30 ноября в возрасте 100 лет. Он был госсекретарём США в 1973–1977 годах. Дипломат предпринимал попытки наладить отношения США с СССР и Китаем и прекратить войну во Вьетнаме. За это в 1973-м он получил Нобелевскую премию мира.