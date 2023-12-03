Киссинджер в последнем интервью назвал главную проблему в отношениях США и РФ

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в последнем интервью в беседе с Politico рассказал, что главной проблемой в отношениях с РФ является отсутствие диалога между государствами. Журналисты издания уточнили, что общались с дипломатом ещё в середине октября.

"Сейчас главная трудность в отношениях с РФ заключается в том, что мы не услышали, о чём она думает, потому что диалога с Россией вообще нет", — отметил Киссинджер.

В том же интервью он призывал не создавать независимую Палестину. Это, по мнению Киссинджера, не гарантирует Израилю того, что на него снова не нападут.