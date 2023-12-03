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3 декабря, 16:03

Киссинджер в последнем интервью назвал главную проблему в отношениях США и РФ

Киссинджер называл отсутствие диалога главной проблемой в отношениях РФ и США

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в последнем интервью в беседе с Politico рассказал, что главной проблемой в отношениях с РФ является отсутствие диалога между государствами. Журналисты издания уточнили, что общались с дипломатом ещё в середине октября.

"Сейчас главная трудность в отношениях с РФ заключается в том, что мы не услышали, о чём она думает, потому что диалога с Россией вообще нет", — отметил Киссинджер.

В том же интервью он призывал не создавать независимую Палестину. Это, по мнению Киссинджера, не гарантирует Израилю того, что на него снова не нападут.

О какой войне с Россией предупреждал Киссинджер перед смертью

О какой войне с Россией предупреждал Киссинджер перед смертью

Как сообщал Лайф, Генри Киссинджер умер 30 ноября в возрасте 100 лет. Он был госсекретарём США в 1973–1977 годах. Дипломат предпринимал попытки наладить отношения США с СССР и Китаем и прекратить войну во Вьетнаме. За это в 1973-м он получил Нобелевскую премию мира.

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Wikipedia / LBJ Library

Никита Осипов
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