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17 декабря, 21:23

Не выдержал ветра: Железный цветок в Буэнос-Айресе потерял лепесток из-за урагана

В Буэнос-Айресе ураган повредил железную скульптуру, являющуюся символом города

<p>Сломанный механический цветок Floralis Genérica в Буэнос-Айресе. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/AugustoPrez1/status/1736442654471114906/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Augusto Pérez Ferrero</a></p>

Сломанный механический цветок Floralis Genérica в Буэнос-Айресе. Обложка © X / Augusto Pérez Ferrero

В Буэнос-Айресе в ночь на воскресенье, 17 декабря, поднявшийся штормовой ветер повредил механический цветок Floralis Genérica — один из главных символов столицы Аргентины. Об этом сообщила газета Nación.

"У скульптуры из нержавеющей стали и алюминия весом около 18 тонн отвалился один из лепестков в результате сильного метеорологического явления", — сказано в материале.

Объект был создан аргентинским архитектором Эдуардо Каталано. Сроки ремонта достопримечательности пока неизвестны.

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Лариса Сафронова
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