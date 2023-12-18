Не выдержал ветра: Железный цветок в Буэнос-Айресе потерял лепесток из-за урагана

В Буэнос-Айресе в ночь на воскресенье, 17 декабря, поднявшийся штормовой ветер повредил механический цветок Floralis Genérica — один из главных символов столицы Аргентины. Об этом сообщила газета Nación.

"У скульптуры из нержавеющей стали и алюминия весом около 18 тонн отвалился один из лепестков в результате сильного метеорологического явления", — сказано в материале.

Объект был создан аргентинским архитектором Эдуардо Каталано. Сроки ремонта достопримечательности пока неизвестны.