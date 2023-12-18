Не выдержал ветра: Железный цветок в Буэнос-Айресе потерял лепесток из-за урагана
В Буэнос-Айресе ураган повредил железную скульптуру, являющуюся символом города
Сломанный механический цветок Floralis Genérica в Буэнос-Айресе. Обложка © X / Augusto Pérez Ferrero
В Буэнос-Айресе в ночь на воскресенье, 17 декабря, поднявшийся штормовой ветер повредил механический цветок Floralis Genérica — один из главных символов столицы Аргентины. Об этом сообщила газета Nación.
"У скульптуры из нержавеющей стали и алюминия весом около 18 тонн отвалился один из лепестков в результате сильного метеорологического явления", — сказано в материале.
Объект был создан аргентинским архитектором Эдуардо Каталано. Сроки ремонта достопримечательности пока неизвестны.
Ранее Лайф писал, что разрушительный торнадо почти уничтожил американский город в штате Теннесси. На появившихся в социальных сетях кадрах видно десятки уничтоженных строений, множество разбросанных по проезжей части помятых машин и поваленных шквальными порывами ветра деревьев.