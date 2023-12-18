В Мексике в результате вооружённого нападения на гостиницу погибло 12 человек
В мексиканском городе Сальватьерра, штат Гуанахуато, совершено нападение на гостиницу, 12 человек погибли, 11 ранены. Об этом сообщает El Universal.
По данным издания, экстренные службы получили сигнал около 02:00 по местному времени (11:00 мск). Известно, что несколько человек с оружием проникли на территорию отеля, открыли огонь по постояльцам, в честь католического праздника собравшимся в общем зале, где выступала местная группа, подожгли автомобили и скрылись в неизвестном направлении.
Вооружённые люди на территории отеля в мексиканском городе Сальватьерра. Видео © X / Cartel Watch
Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы, к ним приставлена охрана. Полиция разыскивает преступников. По данным местных СМИ, перестрелки в штате идут последние несколько дней. Только за выходные в них погибло 23 человека.
Ранее Лайф писал, что мстительный москвич расстрелял двух парней в пункте выдачи и попал на видео. Двое 19-летних пострадавших госпитализированы.
Кадр видео X / Cartel Watch