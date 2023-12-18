Регион

Уведомления отключены

17 декабря, 22:50

Музыкальный сервис Spotify официально ликвидировал юрлицо в России

Шведский музыкальный сервис Spotify официально прекратил работу в России. Юридическое лицо компании, впервые зарегистрированное в РФ в 2014 году, было ликвидировано 14 декабря. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

В реестре указано, что заявку на прекращение деятельности ООО "Спотифай" платформа подала ещё 6 февраля 2023 года. Фактически сервис не работает на территории страны с апреля 2022-го. Впрочем, российские пользователи без труда обходят ограничения, указывая в настройках аккаунта другую локацию.

Также 15 декабря ликвидировано одно из двух юрлиц американского производителя сетевого оборудования Cisco. "Дочка" компании ООО "Сиско солюшенз" пока продолжает функционировать, несмотря на уход фирмы с отечественного рынка после начала СВО.

Первый магазин Desport открылся на месте ушедшего из России Decathlon

Первый магазин Desport открылся на месте ушедшего из России Decathlon

А тем временем за рубежом подсчитали убытки от ухода западных компаний из России. Западный бизнес лишился свыше 100 миллиарда долларов, приняв политизированное решение.

Обложка ©

Freepik / freepik

Илья Пушкарев
  • Новости
  • spotify
  • Сервисы и приложения
  • Наука и Технологии
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров