Премьер Италии назвала исламизацию несовместимой с европейскими ценностями
Премьер Италии Мелони: Исламизация противоречит ценностям Европы
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на политическом фестивале партии "Братья Италии". Обложка © Zuma / TASS
Европа переживает процесс исламизации, далёкий от ценностей собственной культуры. Об этом на проходящем в Риме политическом фестивале, организованном правой партией "Братья Италии", заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони.
"Исламские культурные центры в Италии финансируются Саудовской Аравией, где действует шариат. В Европе происходит очень далёкий от ценностей нашей цивилизации процесс исламизации", — процитировала слова политика газета Hindustan Times.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС помочь Италии справиться с потоком беженцев из Африки. По её словам, будущее Европы зависит от способности противостоять подобным миграционным кризисам.