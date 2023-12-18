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17 декабря, 23:57

Премьер Италии назвала исламизацию несовместимой с европейскими ценностями

Премьер Италии Мелони: Исламизация противоречит ценностям Европы

<p>Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на политическом фестивале партии "Братья Италии". Обложка © Zuma / TASS</p>

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на политическом фестивале партии "Братья Италии". Обложка © Zuma / TASS

Европа переживает процесс исламизации, далёкий от ценностей собственной культуры. Об этом на проходящем в Риме политическом фестивале, организованном правой партией "Братья Италии", заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони.

"Исламские культурные центры в Италии финансируются Саудовской Аравией, где действует шариат. В Европе происходит очень далёкий от ценностей нашей цивилизации процесс исламизации", — процитировала слова политика газета Hindustan Times.

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Лариса Сафронова
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