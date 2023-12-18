Премьер Италии назвала исламизацию несовместимой с европейскими ценностями

Европа переживает процесс исламизации, далёкий от ценностей собственной культуры. Об этом на проходящем в Риме политическом фестивале, организованном правой партией "Братья Италии", заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони.

"Исламские культурные центры в Италии финансируются Саудовской Аравией, где действует шариат. В Европе происходит очень далёкий от ценностей нашей цивилизации процесс исламизации", — процитировала слова политика газета Hindustan Times.