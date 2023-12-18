Лидер турок-киприотов обратился с предложением к Путину

России следует рассмотреть вопрос об установлении прямых отношений с Турецкой республикой Северного Кипра (ТРСК), которую в настоящее время признаёт только Анкара. Соответствующий призыв президенту РФ Владимиру Путину адресовал лидер самопровозглашённого государства Эрсин Татар.

"Мы хотим, чтобы наши отношения с Россией развивались и расширялись, поэтому выражаю свою признательность всем россиянам, а также прошу российские власти и лично президента Путина рассмотреть вопрос об отношениях с Северным Кипром", — заявил политик ТАСС.

По словам Татара, остров необходимо де-юре поделить на два независимых государства. В противном случае Брюссель возьмёт объединённый Кипр в Евросоюз и подорвёт позиции России и Турции в регионе. Жители непризнанных северных районов при этом окажутся в опасности, которая будет исходить от греческих войск. Именно поэтому поддержка Кремля необходима республике, подчеркнул он.

"Я хотел бы попросить российское руководство и российский народ пересмотреть политику по отношению к Кипру, особенно после того, что случилось на Украине, и с тем, что происходит в мире со множеством глобальных перемен", — отметил лидер ТРСК, добавив, что в интересах Москвы воспрепятствовать европейскому сценарию решения этой проблемы.