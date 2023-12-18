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18 декабря, 01:57

Итальянские власти взорвали конфискованный у мафии шестиэтажный дом

В итальянском городке Торре-Мелисса (административная область Калабрия) при помощи контролируемого взрыва был уничтожен ранее конфискованный у мафиозной группировки "Ндрангета" шестиэтажный дом. Об этом сообщила La Repubblica.

Итальянские власти взорвали конфискованный у мафии шестиэтажный дом. Видео © regione.calabria.it

По информации газеты, незаконно построенное здание мебельной фабрики было конфисковано карабинерами ещё в 2007 году, с 2012-го оно находилось в активах государства, но не использовалось. В прошлом году было принято решение построить на этом месте парковку для домов на колёсах. Сообщается, что на взрывные работы потратили порядка 400 килограммов тротила.

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Ранее Лайф писал, что суд итальянского города Ламеция-Терме (Калабрия) вынес приговоры 322 фигурантам крупного разбирательства над мафиозной группировкой "Ндрангета". Суммарно они получили 2200 лет тюрьмы

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Кадр из видео regione.calabria.it

Лариса Сафронова
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