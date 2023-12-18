Итальянские власти взорвали конфискованный у мафии шестиэтажный дом
В итальянском городке Торре-Мелисса (административная область Калабрия) при помощи контролируемого взрыва был уничтожен ранее конфискованный у мафиозной группировки "Ндрангета" шестиэтажный дом. Об этом сообщила La Repubblica.
Итальянские власти взорвали конфискованный у мафии шестиэтажный дом. Видео © regione.calabria.it
По информации газеты, незаконно построенное здание мебельной фабрики было конфисковано карабинерами ещё в 2007 году, с 2012-го оно находилось в активах государства, но не использовалось. В прошлом году было принято решение построить на этом месте парковку для домов на колёсах. Сообщается, что на взрывные работы потратили порядка 400 килограммов тротила.
Ранее Лайф писал, что суд итальянского города Ламеция-Терме (Калабрия) вынес приговоры 322 фигурантам крупного разбирательства над мафиозной группировкой "Ндрангета". Суммарно они получили 2200 лет тюрьмы
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