Российские власти одобрили ограничение на перевод денег без открытия счёта

Комиссия по законопроектной деятельности Правительства РФ одобрила предложение Росфинмониторинга, предполагающее ограничение максимального разового размера денежных переводов без открытия банковского счёта суммой 100 тысяч рублей. Об этом сообщил РБК.

Документ согласован с Банком России, Минфином, Минцифры, Роскомнадзором и МВД. Он распространяется на клиентов – физических лиц, которые прошли процедуру упрощённой идентификации личности.



"Если физическому лицу будет необходимо сделать разовый платёж на большую сумму, чем 100 тысяч рублей, потребуется прохождение полной идентификации. В этом случае электронное средство платежа станет персонифицированным с лимитом разовой операции в 600 тысяч рублей", — пояснил представитель Росфинмониторинга.

Предполагается, что принятые меры поспособствуют прозрачности финансовых операций и помогут бороться с банковским мошенничеством, финансированием терроризма и экстремизма, а также оттоком капитала из страны.