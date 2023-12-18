Экипажи Су-34 уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Экипажи бомбардировщиков Су-34 ударили по опорному пункту ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Были применены фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), которые позволяют наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника.

Лётчики благополучно вернулись на аэродром вылета, когда получили подтверждение от разведки об уничтожении целей.