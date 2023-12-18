ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 декабря 2023, 04:29
4900

Экипажи Су-34 уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Экипажи бомбардировщиков Су-34 ударили по опорному пункту ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Были применены фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), которые позволяют наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника.

Россия парализует все заводы Украины одним могучим оружием
Россия парализует все заводы Украины одним могучим оружием

Лётчики благополучно вернулись на аэродром вылета, когда получили подтверждение от разведки об уничтожении целей.

Ранее Лайф рассказывал, что Армия России отразила атаку бригады спецназа ВСУ на Краснолиманском направлении. Также войска России нанесли поражение 67-й и 109-й механизированным бригадам ВСУ в районах Серебрянского лесничества и населённого пункта Розовка в ЛНР.

BannerImage

t.me / Минобороны России

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar