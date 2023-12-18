Экипажи Су-34 уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Экипажи бомбардировщиков Су-34 ударили по опорному пункту ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Были применены фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), которые позволяют наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника.
Лётчики благополучно вернулись на аэродром вылета, когда получили подтверждение от разведки об уничтожении целей.
Ранее Лайф рассказывал, что Армия России отразила атаку бригады спецназа ВСУ на Краснолиманском направлении. Также войска России нанесли поражение 67-й и 109-й механизированным бригадам ВСУ в районах Серебрянского лесничества и населённого пункта Розовка в ЛНР.
t.me / Минобороны России