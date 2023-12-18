Не только инфекция: Врач назвала признаки психогенного кашля

Кашель, не проходящий в течение длительного времени, — повод насторожиться. Это симптом не только респираторной инфекции, но и хронической пневмонии, аллергии, регулярного заброса содержимого желудка в пищевод и даже стресса.

"Кашель — это один из защитных рефлексов. Когда у нас есть истинные причины для него, такие как респираторные заболевания, он выводит мокроту, выводит возбудителей с форсированным выдохом. При хроническом стрессе и ощущении глобальной опасности, когда все защитные механизмы взведены, как курок, этот рефлекс тоже может срабатывать", — рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-невролог Марина Аникина.

О психогенной природе кашля может говорить наличие выраженного тревожного расстройства и периодичность приступов. То есть человек начинает кашлять во время эмоционального разговора или в психотравмирующей ситуации, а ночью всё проходит. Хотя, по словам врача, такая же картина бывает и при вялотекущих воспалительных заболеваниях бронхолёгочной системы.

Чтобы определить причину кашля, рекомендуется сделать рентген, сдать определённые анализы крови, показаться отоларингологу, аллергологу, гастроэнтерологу. Если же кашель вызван стрессом, избавиться от того и другого поможет невролог или психиатр, объяснила Аникина.