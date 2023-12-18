В Британии указали на уникальное оружие России, которое никогда не остановить Западу
Mirror: Запад не сможет остановить российский ракетный комплекс "Авангард"
У Запада не получится остановить российский комплекс "Авангард", который является единственным в мире оружием подобного типа. Об этом сообщили в газете Mirror.
"Президент России Владимир Путин сегодня насмехался над Западом, вооружая комплекс "Авангард". Он совершает стрельбу за пределами земной атмосферы и поражает множество целей на планете менее чем за 30 минут. Это единственное оружие такого рода в мире", — написали в издании.
Примечательно, что ракеты "Авангарда" способны развивать скорость в 27 раз быстрее скорости звука. У Запада нет средств, которые способны остановить российское оружие, резюмировали журналисты.
Ранее Лайф писал, что власти Украины объявляют о воздушной тревоге каждый раз, когда в небо поднимается хоть один российский истребитель-перехватчик МиГ-31. Он несёт на себе гиперзвуковую ракету, которая развивает колоссальную скорость.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ