У Запада не получится остановить российский комплекс "Авангард", который является единственным в мире оружием подобного типа. Об этом сообщили в газете Mirror.

"Президент России Владимир Путин сегодня насмехался над Западом, вооружая комплекс "Авангард". Он совершает стрельбу за пределами земной атмосферы и поражает множество целей на планете менее чем за 30 минут. Это единственное оружие такого рода в мире", — написали в издании.

Примечательно, что ракеты "Авангарда" способны развивать скорость в 27 раз быстрее скорости звука. У Запада нет средств, которые способны остановить российское оружие, резюмировали журналисты.