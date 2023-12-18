В Польше признали превосходство Армии России над ВСУ
Myśl Polska: ВСУ исчерпали все ресурсы на фоне укрепления Российской армии
Польский обозреватель Кшиштоф Подгурский признал, что Российская армия в разы превосходит ВСУ и с каждым днём всё больше наращивает свои силы и мощь.
По его словам, несмотря на многочисленную западную военную и финансовую поддержку, Киев исчерпал все ресурсы на фоне укрепления и роста Вооружённых сил Российской Федерации.
Пока украинские власти судорожно думают, у кого попросить очередную технику, РФ поставляет массу новой, отремонтированной и модернизированной из постсоветских ресурсов. Вместе с тем журналист отметил и прекрасную подготовку самих российских военных, которые "пополняют истощённые в боях части профессиональной армии".
"Голода по артиллерийским боеприпасам" у россиян за счёт увеличения собственного производства и импорта из Северной Кореи и Ирана не существует", — констатировал он в статье Myśl Polska.
А ранее Лайф рассказывал о хитрости российских войск, на которую пожаловались на Украине. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ВС России обманывают украинские средства противовоздушной обороны с помощью электромагнитных импульсов, которые создают видимость пуска ракет. Он отметил, что наши бойцы "используют как реальные ракеты, так и фальшивые цели".
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