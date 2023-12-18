ЕС из-за санкций против РФ потерял почти 1,5 трлн долларов
Евросоюз из-за санкций и разрыва экономических связей с Россией потерял около 1,5 триллиона долларов. При этом только за газ в Европе переплатили 185 миллиардов евро.
Как пишет РИА "Новости", затея с отказом от российского газа оказалась слишком затратной для европейцев. Так, за два года они переплатили альтернативным поставщикам 185 миллиардов евро. А вот из России поставки в ЕС сократились в четыре раза, но тем не менее на росте цен Москва заработала дополнительно 14 миллиардов евро. На этом фоне Европа резко нарастила закупки российского сжиженного природного газа: в этом году за СПГ там уже заплатили 6,1 миллиарда евро, крупнейшими клиентами стали Испания и Бельгия.
"Столько усилий приложили ради избавления от трубопроводного газа из России — только для того, чтобы заменить его на СПГ, Европейские компании по-прежнему отправляют Москве миллиарды", — заявил Джонатан Норонха-Гант, специалист по ископаемому топливу международной неправительственной организации Global Witness.
Напомним, ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, что число антироссийских санкций достигло беспрецедентного показателя — около 18 тысяч.
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