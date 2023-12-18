ЕС из-за санкций против РФ потерял почти 1,5 трлн долларов

Как пишет РИА "Новости", затея с отказом от российского газа оказалась слишком затратной для европейцев. Так, за два года они переплатили альтернативным поставщикам 185 миллиардов евро. А вот из России поставки в ЕС сократились в четыре раза, но тем не менее на росте цен Москва заработала дополнительно 14 миллиардов евро. На этом фоне Европа резко нарастила закупки российского сжиженного природного газа: в этом году за СПГ там уже заплатили 6,1 миллиарда евро, крупнейшими клиентами стали Испания и Бельгия.