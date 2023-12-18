Мишустин с коллегами из стран СНГ посетил выставку "Россия" на ВДНХ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вместе с главами правительств стран СНГ посетил выставку-форум "Россия" на ВДНХ.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вместе с главами правительств стран СНГ посетил выставку-форум "Россия" на ВДНХ. Видео © Телеграм-канал Правительства России

Они осмотрели экспозицию об истории и ключевых достижениях российских регионов. Обход начался со стенда Свердловской области, который рассказывает о развитии территории через призму промышленности, от Демидовских заводов до современных и будущих научно-технических достижений.

Далее премьеры осмотрели экспозицию Челябинской области: здесь специальные макеты позволяют увидеть достопримечательности с высоты птичьего полёта, узнать про промышленный потенциал и успехи в разных сферах, а также заглянуть в недалёкое будущее — на гранд-макете в миниатюре отражены инфраструктурные объекты, которые ещё только строятся.

После этого Мишустин с коллегами из СНГ осмотрел стенды Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Северная столица взяла за основу концепцию "Петербургский кинотеатр", в котором рассказывается об особом характере города, важнейших событиях в его истории, инновационном и научном потенциале. Ленинградская область представила на выставке достижения в ключевых отраслях экономики и на специальном игровом столе показала знаковые объекты, в том числе Выборгский замок, курорт "Игора", порт Усть-Луга, завод фосфорных удобрений.