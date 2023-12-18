Летевший из Москвы в Ереван "боинг" вернулся в Шереметьево из-за проблем с шасси

Пассажирский самолёт, летевший из Москвы в Ереван, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

По данным агентства, после взлёта у лайнера Boeing-737 сработал датчик отказа стойки шасси. Несмотря на то что к этому моменту самолёт находился в воздухе уже более часа, экипаж принял решение не продолжать полёт и развернул воздушное судно в сторону Шереметьево. В столичной авиагавани "боинг" приземлился в 10:45. Причины неполадки сейчас выясняют специалисты. Какой авиакомпании принадлежит борт, не уточняется.