Заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова рассказала о вербовке детей с территории Украины. По её словам, этим занимаются закрытые подразделения СБУ с филиалами в Киевской, Винницкой и Харьковской областях. Она назвала киевский режим катализатором детской преступности, в том числе в странах Европы и России. Видео публикует телеканал "Звезда".

Кузнецова рассказала, как украинские силовики вербуют детей для преступных целей. Видео © T.me / zvezdanews

"Киевский режим создал целую систему для вербовки школьников в целях совершения преступных действий. Боевики используют социальные сети для переписок со школьниками, склоняют их к деструктивным действиям, многие закрытые каналы и чаты в русскоязычном сегменте, которые пропагандируют терроризм, экстремизм, суициды. Они модерируются с территории Украины агентами СБУ", — сказала Кузнецова на заседании Комиссии ГД по парламентскому расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей.

Она подчеркнула, что модераторами могут быть и сами несовершеннолетние. По её словам, для совершения преступных действий детей подкупают деньгами или шантажируют, обещая освободить из плена близкого человека. Кузнецова также рассказала, что украинские силовики влияют на детей в Незалежной и за её пределами через видеоигры, формируя негативный образ о России.