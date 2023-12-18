Терроризм, экстремизм, суициды: В Госдуме разоблачили сеть СБУ по вербовке детей в России
Кузнецова: Киевский режим создал систему вербовки детей в преступных целях
Заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова рассказала о вербовке детей с территории Украины. По её словам, этим занимаются закрытые подразделения СБУ с филиалами в Киевской, Винницкой и Харьковской областях. Она назвала киевский режим катализатором детской преступности, в том числе в странах Европы и России. Видео публикует телеканал "Звезда".
Кузнецова рассказала, как украинские силовики вербуют детей для преступных целей. Видео © T.me / zvezdanews
"Киевский режим создал целую систему для вербовки школьников в целях совершения преступных действий. Боевики используют социальные сети для переписок со школьниками, склоняют их к деструктивным действиям, многие закрытые каналы и чаты в русскоязычном сегменте, которые пропагандируют терроризм, экстремизм, суициды. Они модерируются с территории Украины агентами СБУ", — сказала Кузнецова на заседании Комиссии ГД по парламентскому расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей.
Она подчеркнула, что модераторами могут быть и сами несовершеннолетние. По её словам, для совершения преступных действий детей подкупают деньгами или шантажируют, обещая освободить из плена близкого человека. Кузнецова также рассказала, что украинские силовики влияют на детей в Незалежной и за её пределами через видеоигры, формируя негативный образ о России.
А ранее директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев рассказал, что десятки украинских семей просят помочь им найти своих насильно вывезенных в Европу детей. О тех, кто на Украине поддерживает этот бизнес, Лайф рассказал здесь.
Getty Images / Craig Stennett