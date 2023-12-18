Годовалый ребёнок получил ожог на шоу мыльных пузырей в Барнауле
Прокуратура проверит шоу пузырей в Барнауле, где ребёнок получил ожог
Шоу мыльных пузырей закончилось ожогом для маленького жителя Барнаула. Как рассказала помощник прокурора Алтайского края Мария Антонина, травму во время представления получил годовалый ребёнок.
"В Интернете размещено сообщение о получении малолетним ребёнком ожогов во время шоу мыльных пузырей. Предварительно установлено, что 17 декабря ребёнок присутствовал на детском развлекательном мероприятии, рукой задел реквизит, после чего получил ожог фаланги пальца", — приводит её слова РИА "Новости".
Краевой прокурор поручил территориальной прокуратуре начать проверку. Действия организаторов проверят на соблюдение законов об оказании услуг. Кроме того, инцидентом заинтересовались и в Следственном комитете, там тоже организовали проверку.
Ранее Лайф рассказывал, что в Рыбинске трёхлетний мальчик получил ожог ягодиц в детском саду. Произошло это во время купания ребёнка. В итоге делом заинтересовался Следственный комитет.
Shutterstock