Годовалый ребёнок получил ожог на шоу мыльных пузырей в Барнауле

Шоу мыльных пузырей закончилось ожогом для маленького жителя Барнаула. Как рассказала помощник прокурора Алтайского края Мария Антонина, травму во время представления получил годовалый ребёнок.

"В Интернете размещено сообщение о получении малолетним ребёнком ожогов во время шоу мыльных пузырей. Предварительно установлено, что 17 декабря ребёнок присутствовал на детском развлекательном мероприятии, рукой задел реквизит, после чего получил ожог фаланги пальца", — приводит её слова РИА "Новости".

Краевой прокурор поручил территориальной прокуратуре начать проверку. Действия организаторов проверят на соблюдение законов об оказании услуг. Кроме того, инцидентом заинтересовались и в Следственном комитете, там тоже организовали проверку.