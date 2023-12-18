Россиянам назвали самое низкокалорийное шампанское

Ни одно новогоднее застолье не обходится без шампанского. Но, как известно, любой алкоголь вредит здоровью, поэтому врач-нутрициолог Динара Гадельмурзина рассказала, есть ли какие-то альтернативы шампанскому и какой сорт самый полезный.

"Безопасной дозы алкоголя не существует. Любое его количество снижает объём мозга, это доказанный многократными исследованиями факт. Существуют ли ПП-шампанское или ПП-алкоголь? И тут ничего утешительного — такого тоже не бывает. Любое спиртное очень калорийно, а шампанское — один из чемпионов в этом плане: на 100 граммов напитка приходится около 90 килокалорий", — предупредила эксперт в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Нутрициолог рассказала, если уж и пить алкоголь в новогоднюю ночь, то лучше выбирать наименее калорийное — брют. По её словам, в нём содержится всего 60 килокалорий на 100 граммов, но даже им специалист посоветовала не злоупотреблять, а остановиться на нескольких бокалах. Напиток лучше наполовину разбавлять водой. А в домашних условиях она порекомендовала рецепт, который вполне может стать полезной альтернативой шампанскому.

"Для приготовления используется литр сильногазированной минеральной воды, сок одного лайма и пучок мяты, которые необходимо смешать", — поделилась рецептом Гадельмурзина.