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18 декабря, 10:38

Россиянам назвали самое низкокалорийное шампанское

Врач Гадельмурзина: Наименее калорийное из всех сортов шампанского — брют

Ни одно новогоднее застолье не обходится без шампанского. Но, как известно, любой алкоголь вредит здоровью, поэтому врач-нутрициолог Динара Гадельмурзина рассказала, есть ли какие-то альтернативы шампанскому и какой сорт самый полезный.

"Безопасной дозы алкоголя не существует. Любое его количество снижает объём мозга, это доказанный многократными исследованиями факт. Существуют ли ПП-шампанское или ПП-алкоголь? И тут ничего утешительного — такого тоже не бывает. Любое спиртное очень калорийно, а шампанское — один из чемпионов в этом плане: на 100 граммов напитка приходится около 90 килокалорий", — предупредила эксперт в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Нутрициолог рассказала, если уж и пить алкоголь в новогоднюю ночь, то лучше выбирать наименее калорийное — брют. По её словам, в нём содержится всего 60 килокалорий на 100 граммов, но даже им специалист посоветовала не злоупотреблять, а остановиться на нескольких бокалах. Напиток лучше наполовину разбавлять водой. А в домашних условиях она порекомендовала рецепт, который вполне может стать полезной альтернативой шампанскому.

"Для приготовления используется литр сильногазированной минеральной воды, сок одного лайма и пучок мяты, которые необходимо смешать", — поделилась рецептом Гадельмурзина.

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Кстати, ранее Лайф рассказывал, что детское шампанское не имеет никакого отношения к настоящему игристому вину, похожи разве что бутылка и пузырьки. Однако это не значит, что этот напиток менее вредный, чем его алкогольный аналог. Читайте в материале Лайфа, почему для некоторых категорий людей детское шампанское — настоящий яд.

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Александра Мышляева
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