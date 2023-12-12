От чайного гриба до эгг-нога: Диетолог назвала нестандартную замену шампанскому на Новый год
Врач Соломатина призвала на Новый год заменить шампанское чайным грибом
Врач призвала на Новый год заменить шампанское на полезные напитки. Обложка © Unsplash
Выпить бокал шампанского под бой курантов — новогодняя традиция для многих россиян. Но те, кто не употребляет спиртное, могут символически порадовать себя другими напитками и коктейлями — от чайного гриба до популярного в США эгг-нога. О таких зожных вариантах рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
"Можно из бокала выпить любую газировку, хотя это не самые полезные напитки. Необязательно выпивать до дна — просто пригубите в честь наступления Нового года. Кому-то нравятся, к примеру, чайный гриб и квас. Эти сильногазированные напитки тоже в каком-то роде похожи на шампанское", — заметила Соломатина в беседе с телеканалом "360".
Вместо вина можно выбрать морсы, концентрированные соки из граната либо винограда — они отдалённо напомнят вкус креплёного, но содержание алкоголя в них будет 0%.
Если вы хотите заменить крепкий алкоголь чем-то полезным, диетолог советует обратить внимание на травяные бальзамы и сиропы. Добавьте в них немного воды, лимона, мяты или других специй по вкусу — и этот напиток напомнит вам популярные коктейли. Кроме того, такие ЗОЖ-напитки окажут поддержку вашему иммунитету, потому что многие бальзамы содержат прополис.
Другой распространённый способ сделать безалкогольный коктейль — просто смешать любой сок и газированную минеральную воду, добавить немного льда, украсить веткой мяты или долькой апельсина.
Ещё один новогодний напиток, который, например, пользуется популярностью в США и странах Европы, — эгг-ног. Он немного напоминает наш "гоголь-моголь", готовится из сахара, молока, яиц, корицы и мускатного ореха.
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