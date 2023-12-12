От чайного гриба до эгг-нога: Диетолог назвала нестандартную замену шампанскому на Новый год Врач Соломатина призвала на Новый год заменить шампанское чайным грибом 12 декабря, 15:43 Врач призвала на Новый год заменить шампанское на полезные напитки. Обложка © Unsplash

Выпить бокал шампанского под бой курантов — новогодняя традиция для многих россиян. Но те, кто не употребляет спиртное, могут символически порадовать себя другими напитками и коктейлями — от чайного гриба до популярного в США эгг-нога. О таких зожных вариантах рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

"Можно из бокала выпить любую газировку, хотя это не самые полезные напитки. Необязательно выпивать до дна — просто пригубите в честь наступления Нового года. Кому-то нравятся, к примеру, чайный гриб и квас. Эти сильногазированные напитки тоже в каком-то роде похожи на шампанское", — заметила Соломатина в беседе с телеканалом "360".

Вместо вина можно выбрать морсы, концентрированные соки из граната либо винограда — они отдалённо напомнят вкус креплёного, но содержание алкоголя в них будет 0%.

Если вы хотите заменить крепкий алкоголь чем-то полезным, диетолог советует обратить внимание на травяные бальзамы и сиропы. Добавьте в них немного воды, лимона, мяты или других специй по вкусу — и этот напиток напомнит вам популярные коктейли. Кроме того, такие ЗОЖ-напитки окажут поддержку вашему иммунитету, потому что многие бальзамы содержат прополис.

Другой распространённый способ сделать безалкогольный коктейль — просто смешать любой сок и газированную минеральную воду, добавить немного льда, украсить веткой мяты или долькой апельсина.

Ещё один новогодний напиток, который, например, пользуется популярностью в США и странах Европы, — эгг-ног. Он немного напоминает наш "гоголь-моголь", готовится из сахара, молока, яиц, корицы и мускатного ореха.

Кстати, ранее Лайф рассказывал, что детское шампанское не имеет никакого отношения к настоящему игристому вину, похожи разве что бутылка и пузырьки. Однако это не значит, что этот напиток менее вредный, чем его алкогольный аналог. Читайте в материале Лайфа, почему для некоторых категорий людей детское шампанское — настоящий яд.

Авторы Александра Вишнякова