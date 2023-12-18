Москвичка нашла внучку в конвульсиях после визита взрослого друга с психотропами

Школьницу, бившуюся в конвульсиях после отравления психотропным веществом, доставили в больницу в Москве. Семикласснице стало плохо после того, как совершеннолетний знакомый предложил ей угоститься снотворным. Об этом сообщает SHOT.

13-летняя девочка живёт в Марьино с бабушкой, её отец скончался семь лет назад, а безработная мать проживает отдельно. Накануне поздним вечером, приблизительно в 22:00, к школьнице в гости пришли подруга-сверстница и 18-летний молодой человек по имени Дмитрий. Они негромко общались в комнате, в какой-то момент девочка посетовала на очень плохой сон в последнее время. Парень вошёл в положение и дал ей две таблетки, сказав, что это препарат "Лирика".

Проводив гостей, школьница приняла психотропы и отправилась спать. А между восьмью и девятью часами утра её бабушку разбудили необычные звуки. Она проверила внучку и обнаружила её сотрясающейся от конвульсий на кровати. Экстренно приехавшая скорая госпитализировала девочку, врачи поставили диагноз — медикаментозное отравление психотропами. Сейчас школьница находится в отделении токсикологии.

Полиция проводит проверку ситуации. Сердобольного Диму, поделившегося таблетками, разыскивают. Эксперты выясняют, что именно за таблетки он передал пострадавшей.