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18 декабря, 10:55

Психолог объяснила одержимость зарубежных звёзд русскими красавицами

Психолог Алексеева: Иностранцы любят русских девушек за стереотип о характере

Недавно стало известно, что знаменитый актёр Том Круз закрутил роман с русской девушкой. Похожий случай был у Брэдли Купера, который семь лет встречался с русской моделью Ириной Шейк. Историей любви может поделиться и серб Милош Бикович, сердце которого растопила российская артистка Аглая Тарасова. Почему иностранцы выбирают русских красавиц, а не европеек, рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева в беседе с "Вечерней Москвой".

"Выйти замуж за человека из другой страны часто означает сменить в корне культурный контекст. У европейцев есть стереотип, что русские женщины более заботливы, больше теплоты проявляют в отношениях. Когда русская жена оказывается холодной, как европейка, тогда происходят громкие разрывы с судами и взаимными обвинениями", — отметила она.

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А ранее Лайф рассказывал, что знаменитый голливудский актёр Том Круз был замечен на вечеринке в Лондоне в обнимку с новой пассией. Инсайдеры утверждают, что артист закрутил роман с 36-летней дочерью экс-депутата Госдумы от "Единой России" Рината Хайрова Эльсиной. Судя по всему, это не просто увлечение, а настоящая любовь.

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Александра Мышляева
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