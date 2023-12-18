Психолог объяснила одержимость зарубежных звёзд русскими красавицами

Недавно стало известно, что знаменитый актёр Том Круз закрутил роман с русской девушкой. Похожий случай был у Брэдли Купера, который семь лет встречался с русской моделью Ириной Шейк. Историей любви может поделиться и серб Милош Бикович, сердце которого растопила российская артистка Аглая Тарасова. Почему иностранцы выбирают русских красавиц, а не европеек, рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева в беседе с "Вечерней Москвой".

"Выйти замуж за человека из другой страны часто означает сменить в корне культурный контекст. У европейцев есть стереотип, что русские женщины более заботливы, больше теплоты проявляют в отношениях. Когда русская жена оказывается холодной, как европейка, тогда происходят громкие разрывы с судами и взаимными обвинениями", — отметила она.