Климатолог рассказала, как сильнейшая за 6 лет вспышка на Солнце подействует на метеозависимых

Магнитные бури не влияют на состояние человека и погоду, рассказала климатолог Нина Александровна Зайцева, комментируя сильнейшую за шесть лет вспышку на Солнце. По её мнению, нет доказательств взаимосвязи этих явлений между собой. Эксперт отметила, что совсем по-другому дело обстоит с влиянием бурь на работу средств связи.

"Прямых доказательств того, что погода реагирует на магнитные бури, нет. Никаких. Конечно, в первую очередь магнитная буря, скорее всего, вызовет перебои со связью, изменения в верхних слоях атмосферы, через которые проходят наши все радиосигналы. А что касается воздействия магнитной бури на организм, то существуют ли какие-то убедительные доказательства того, что люди страдают именно из-за них, я не слышала", — сказала эксперт в беседе с RuNews24.ru.

Бури, по мнению эксперта, также не влияют на погоду. Зайцева рассказала, что перепады температур и резкая смена явлений — шутки Земли. Именно она подкидывает человечеству обильные снегопады после бесснежных времён и ливни после засух. Также атмосферная циркуляция в последние десятилетия привела к изменениям в климате и погоде, которые мы наблюдаем, заключила климатолог.