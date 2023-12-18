Ещё одна словацкая САУ Zuzana-2 стала добычей бойцов СВО на Украине ВС РФ уничтожили 220 бойцов ВСУ и САУ Zuzana-2 на Краснолиманском направлении 4958 4958 ВС РФ на Краснолиманском направлении уничтожили САУ Zuzana-2 производства Словакии. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские войска за сутки поразили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Zuzana-2, произведённую в Словакии, и пресекли попытку ВСУ атаковать вблизи села Кузьмин на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 220 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три бронетранспортёра, пять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка Zuzana-2 производства Словакии", — добавили в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что экипажи бомбардировщиков Су-34 ударили по опорному пункту ВСУ на Краснолиманском направлении. Были применены фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), которые позволяют наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника.

Авторы Татьяна Миссуми