ВС РФ нанесли удар по командно-наблюдательному пункту 1-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России.

Ранее в Минобороны сообщали о том, что ВС РФ удалось уничтожить командный пункт элитной 47-й механизированной бригады ВСУ "Магура". Этому подразделению некогда прочили дойти до Крыма, однако уже в ходе штурмов запорожского посёлка Работино оно сдулось.