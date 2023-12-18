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18 декабря, 11:41

Войска России поразили командно-наблюдательный пункт Нацгвардии Украины в ДНР

ВС РФ нанесли удар по командно-наблюдательному пункту 1-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России.

"Поражён командно-наблюдательный пункт подразделения 1-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины в районе населённого пункта Серебрянка", сказано в публикации.

Бойцы группировки "Юг" нанесли поражение ВСУ в восьми населённых пунктах под Донецком

Бойцы группировки "Юг" нанесли поражение ВСУ в восьми населённых пунктах под Донецком

Ранее в Минобороны сообщали о том, что ВС РФ удалось уничтожить командный пункт элитной 47-й механизированной бригады ВСУ "Магура". Этому подразделению некогда прочили дойти до Крыма, однако уже в ходе штурмов запорожского посёлка Работино оно сдулось.

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Vk / Минобороны России

Юрий Лысенко
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