ВСУ лишились до 190 военных и БМП Bradley на Донецком направлении за сутки

Российские авиация и артиллерия нанесли поражение Вооружённым силам Украины в районах Клещеевки и Андреевки в ДНР, в результате противник за сутки лишился до 190 военных, пяти БМП, в том числе одной американской Bradley. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Общие потери противника на данном направлении составили до 190 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, в том числе БМП Bradley производства США и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Акация" и три гаубицы Д-30", — рассказали в ведомстве в ходе ежедневного брифинга.