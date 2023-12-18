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Опубликовано 18 декабря 2023, 11:37

ВСУ лишились до 190 военных и БМП Bradley на Донецком направлении за сутки

Российские авиация и артиллерия нанесли поражение Вооружённым силам Украины в районах Клещеевки и Андреевки в ДНР, в результате противник за сутки лишился до 190 военных, пяти БМП, в том числе одной американской Bradley. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Общие потери противника на данном направлении составили до 190 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, в том числе БМП Bradley производства США и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Акация" и три гаубицы Д-30", — рассказали в ведомстве в ходе ежедневного брифинга.

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Донецкое направление по-прежнему остаётся одним из самых смертоносных для ВСУ. Так, накануне, 17 декабря, российские военные нанесли поражение противнику в восьми населённых пунктах на этом участке фронта, в итоге ВСУ потеряли 290 военнослужащих убитыми и ранеными, а также лишились танка, двух БМП, миномёта 120-го калибра.

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Getty Images / Libkos / Kostya Liberov

Александра Вишнякова
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