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18 декабря, 11:52

В Подмосковье ищут хитрого рыбака, который заказал дорогущую катушку, подменил её и оформил возврат

В Подмосковье разыскивают рыбака за мошенничество с катушкой для спиннинга

В Подмосковье разыскивают местного жителя, который подменил дорогостоящую катушку для спиннинга, обманув продавца на более чем 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в телеграм-канале "SHOT Проверка".

По информации канала, житель подмосковной Истры заказал на маркетплейсе Wildberries катушку для спиннинга за 122 тысячи рублей, после чего подменил её на похожую — всего за ₽750, отказавшись затем от заказа.

В Wildberries рассказали подробности дела о хищении у компании 385 млн рублей

В Wildberries рассказали подробности дела о хищении у компании 385 млн рублей

Ранее Лайф писал, что россиянин заказал на Wildberries "набор Рэмбо" и ушёл без оплаты. По данным источников Лайфа, посетитель показал штрихкод, а когда ему принесли все позиции, сложил всё в пакет, но оплата не прошла, так как было недостаточно средств на карте.

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Ян Поланин
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