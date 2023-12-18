В Подмосковье ищут хитрого рыбака, который заказал дорогущую катушку, подменил её и оформил возврат

В Подмосковье разыскивают местного жителя, который подменил дорогостоящую катушку для спиннинга, обманув продавца на более чем 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в телеграм-канале "SHOT Проверка".

По информации канала, житель подмосковной Истры заказал на маркетплейсе Wildberries катушку для спиннинга за 122 тысячи рублей, после чего подменил её на похожую — всего за ₽750, отказавшись затем от заказа.