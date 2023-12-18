В Подмосковье ищут хитрого рыбака, который заказал дорогущую катушку, подменил её и оформил возврат
В Подмосковье разыскивают рыбака за мошенничество с катушкой для спиннинга
В Подмосковье разыскивают местного жителя, который подменил дорогостоящую катушку для спиннинга, обманув продавца на более чем 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в телеграм-канале "SHOT Проверка".
По информации канала, житель подмосковной Истры заказал на маркетплейсе Wildberries катушку для спиннинга за 122 тысячи рублей, после чего подменил её на похожую — всего за ₽750, отказавшись затем от заказа.
Ранее Лайф писал, что россиянин заказал на Wildberries "набор Рэмбо" и ушёл без оплаты. По данным источников Лайфа, посетитель показал штрихкод, а когда ему принесли все позиции, сложил всё в пакет, но оплата не прошла, так как было недостаточно средств на карте.