Стали известны результаты жеребьёвки в 1/8 финала Лиги чемпионов

Кроме них, на этом этапе встретятся португальский "Порту" с британским "Арсеналом", итальянский "Наполи" с испанской "Барселоной", итальянский "Интер" с испанским "Атлетико", нидерландский ПСВ с дортмундской "Боруссией" (Германия), итальянский "Лацио" с германской "Баварией", датский "Копенгаген" с британским "Манчестер Сити", германский "Лейпциг" с испанским "Реалом".

Ранее Лайф писал о том, что сборная России по футболу может провести товарищеский матч с командой Сербии в марте следующего года в Санкт-Петербурге. Этот матч может стать для подопечных Валерия Карпина первым за два года против европейской команды.