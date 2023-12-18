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18 декабря, 11:45

Стали известны результаты жеребьёвки в 1/8 финала Лиги чемпионов

Испанский ФК "Реал Сосьедад" с Захаряном сыграет против ПСЖ в 1/8 Лиги чемпионов

Испанский футбольный клуб "Реал Сосьедад", за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, и французская команда "Пари Сен-Жермен" сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. Жеребьёвка проводилась 18 декабря.

Кроме них, на этом этапе встретятся португальский "Порту" с британским "Арсеналом", итальянский "Наполи" с испанской "Барселоной", итальянский "Интер" с испанским "Атлетико", нидерландский ПСВ с дортмундской "Боруссией" (Германия), итальянский "Лацио" с германской "Баварией", датский "Копенгаген" с британским "Манчестер Сити", германский "Лейпциг" с испанским "Реалом".

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Юрий Лысенко
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