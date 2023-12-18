ВЦИОМ: 88% россиянок хотели бы иметь детей

Большая часть россиянок хочет иметь детей, и не одного, а минимум двоих или троих. Об этом сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин во время презентации доклада "Демография 2030. Как обеспечить устойчивый рост населения Российской Федерации" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

По его словам, о своём желании иметь детей заявили 88% женщин репродуктивного возраста, из них 12% хотят одного ребёнка, 39% — двоих детей, 28% — троих. А 10% российских женщин хотят завести четырёх и более детей.

"Некоторые мечтают стать многодетными родителями, а кто-то сомневается, хочет ли детей вообще. <...> Вопрос звучал о мечте, если не принимать никакие ограничивающие обстоятельства", — объяснил Родин.

Он добавил, что ответы будут существенно разниться с реальными показателями. Причина в том, что социологи проводили опрос именно о желании, без учёта имеющихся возможностей его реализации.

Исследование показало, что в сёлах 33% жителей хотели бы завести троих детей, а 15% — минимум четверых. А в мегаполисах, например в Москве и Петербурге, картина противоположная — 14% опрошенных женщин заявили, что вообще не планируют заводить детей. Наибольшее число таких респонденток приходится на возрастную категорию от 18 до 24 лет — 13%.

Большая часть участниц опроса — 65% — рассказали о том, что считают рождение ребёнка огромной ответственностью. 58% сообщили, что рождение детей — само по себе счастье и повод для радости. 32% считают детей смыслом жизни. 30% утверждают, что семья не может быть полной без детей.

При этом меньше третьей части — 29% — россиянок намерены рожать детей в течение ближайших пяти лет. 48% сообщили о том, что заводить ребёнка вообще не планируют, а 21% опрошенных затруднились с ответом.

Интернет-исследование по вероятностной панели проводилось с 5 по 10 марта 2022 года. В опросе приняли участие 1248 россиянок в возрасте от 18 до 45 лет.