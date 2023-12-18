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18 декабря, 12:37

ВЦИОМ: 88% россиянок хотели бы иметь детей

Большая часть россиянок хочет иметь детей, и не одного, а минимум двоих или троих. Об этом сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин во время презентации доклада "Демография 2030. Как обеспечить устойчивый рост населения Российской Федерации" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

По его словам, о своём желании иметь детей заявили 88% женщин репродуктивного возраста, из них 12% хотят одного ребёнка, 39% — двоих детей, 28% — троих. А 10% российских женщин хотят завести четырёх и более детей.

"Некоторые мечтают стать многодетными родителями, а кто-то сомневается, хочет ли детей вообще. <...> Вопрос звучал о мечте, если не принимать никакие ограничивающие обстоятельства", объяснил Родин.

Он добавил, что ответы будут существенно разниться с реальными показателями. Причина в том, что социологи проводили опрос именно о желании, без учёта имеющихся возможностей его реализации.

Исследование показало, что в сёлах 33% жителей хотели бы завести троих детей, а 15% — минимум четверых. А в мегаполисах, например в Москве и Петербурге, картина противоположная — 14% опрошенных женщин заявили, что вообще не планируют заводить детей. Наибольшее число таких респонденток приходится на возрастную категорию от 18 до 24 лет — 13%.

Большая часть участниц опроса — 65% — рассказали о том, что считают рождение ребёнка огромной ответственностью. 58% сообщили, что рождение детей — само по себе счастье и повод для радости. 32% считают детей смыслом жизни. 30% утверждают, что семья не может быть полной без детей.

При этом меньше третьей части — 29% — россиянок намерены рожать детей в течение ближайших пяти лет. 48% сообщили о том, что заводить ребёнка вообще не планируют, а 21% опрошенных затруднились с ответом.

Интернет-исследование по вероятностной панели проводилось с 5 по 10 марта 2022 года. В опросе приняли участие 1248 россиянок в возрасте от 18 до 45 лет.

Журналист из Магадана заявил, что не ожидал от Путина призыва рожать детей

Журналист из Магадана заявил, что не ожидал от Путина призыва рожать детей

Ранее руководитель региональной общественной организации "Объединение многодетных семей города Москвы" заявила о том, что нужно на государственном уровне менять отношение к большой семье, чтобы молодые люди задумывались о родительстве как можно раньше. Она также призвала россиян задуматься о следующем поколении.

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Юрий Лысенко
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