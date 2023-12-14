Журналист из Магадана заявил, что не ожидал от Путина призыва рожать детей

Журналист телеканала "Колыма плюс" из Магаданской области Александр Орлов, которого президент России Владимир Путин призвал рожать детей, чтобы пользоваться авиасубсидиями, пояснил, что у него нет времени на создание семьи. Об этом он заявил в беседе с "Газетой.ru".

"Ответ президента был ожидаем для нашего региона, а вот призыв к действию не совсем ожидал... В силу профессии нет времени на создание семьи. Поэтому и детей пока не с кем заводить", — сказал Орлов.

Журналист отметил, что после разговора с президентом у него "разорвался телефон". Кроме того, мужчину не пугает внимание со стороны женщин после похвалы со стороны российского лидера о его "симпатичности".

Ранее в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции Александр Орлов задал Владимиру Путину вопрос о том, как жители Колымы и Дальнего Востока могут получить льготы на авиабилеты. В ответ президент посоветовал ему "завести детей" и назвал журналиста "молодым, энергичным и симпатичным молодым человеком".