Жители Москвы наблюдали за прямой линией с Путиным с больших уличных экранов
Жители Москвы могли наблюдать за совмещённой прямой линией и пресс-конференцией президента России Владимира Путина на крупноформатных уличных экранах. Как отметил генеральный директор медиахолдинга MAER Константин Майор, трансляция была запущена совместно с информационным агентством ТАСС.
"А в пятницу, субботу и воскресенье мы также продолжим трансляцию, чтобы как можно больше людей увидели ключевую информацию итогов года. По предварительному прогнозу департамента по информационным технологиям и инновациям MAER, таким образом удастся охватить свыше 15 миллионов человек, при этом каждый увидит информацию несколько раз в течение этих дней. И в целом мы получим 267 миллионов просмотров", — сказал он.
Увидеть ключевые тезисы российского лидера можно на 127 высокотехнологичных экранах в 26 локациях, среди которых Кутузовский, Ленинский и Волгоградский проспекты, а также Варшавское, Новорижское, Каширское, Ярославское шоссе и другие. Кроме того, трансляция запущена на диджитал-суперсайтах.
Напомним, сегодня Владимир Путин провёл совмещённую прямую линию и пресс-конференцию. Глава государства на протяжении более четырёх часов отвечал на вопросы россиян, а также региональных, федеральных и иностранных СМИ, затронув целую массу острых тем. В частности, президент отметил рекордно низкий уровень безработицы в стране, пообещал разобраться с повышением цен на яйца и выразил уверенность в победе РФ на Украине. Лайф писал и о других важных тезисах российского лидера.
Предоставлено Лайфу