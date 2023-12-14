Жители Москвы наблюдали за прямой линией с Путиным с больших уличных экранов

"А в пятницу, субботу и воскресенье мы также продолжим трансляцию, чтобы как можно больше людей увидели ключевую информацию итогов года. По предварительному прогнозу департамента по информационным технологиям и инновациям MAER, таким образом удастся охватить свыше 15 миллионов человек, при этом каждый увидит информацию несколько раз в течение этих дней. И в целом мы получим 267 миллионов просмотров", — сказал он.