Скорая не смогла проехать к умирающему 14-летнему боксёру в Первоуральске из-за того, что ей просто не открывали шлагбаум. Один из взрослых поднял его вручную, а фельдшер поспешил к мальчику пешком. Об этом сообщил SHOT, публикуя видео инцидента.

Скорая не смогла проехать к 14-летнему боксёру в Первоуральске. Видео © SHOT

Сейчас следователи проверяют эту информацию, а также показания свидетелей, которые заявляют, что дорога к зданию, в котором проходило первенство, не была должным образом очищена от снега.

Кроме того, по данным телеграм-канала, на соревнованиях присутствовал лишь один врач, несмотря на то что по приказу Минспорта РФ там должна была дежурить машина скорой помощи.