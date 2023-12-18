Скорая не смогла проехать к умирающему 14-летнему боксёру в Первоуральске
Скорая не смогла проехать к умирающему 14-летнему боксёру в Первоуральске из-за того, что ей просто не открывали шлагбаум. Один из взрослых поднял его вручную, а фельдшер поспешил к мальчику пешком. Об этом сообщил SHOT, публикуя видео инцидента.
Скорая не смогла проехать к 14-летнему боксёру в Первоуральске. Видео © SHOT
Сейчас следователи проверяют эту информацию, а также показания свидетелей, которые заявляют, что дорога к зданию, в котором проходило первенство, не была должным образом очищена от снега.
Кроме того, по данным телеграм-канала, на соревнованиях присутствовал лишь один врач, несмотря на то что по приказу Минспорта РФ там должна была дежурить машина скорой помощи.
Напомним, что подростку стало плохо, когда соперник во время боя попал ему в область головы, после чего мальчик отошёл к краю, упал и встать больше не смог. При этом ранее юный спортсмен предоставил все необходимые документы и медицинские справки для допуска к соревнованиям. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".