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18 декабря, 12:31

Скорая не смогла проехать к умирающему 14-летнему боксёру в Первоуральске

Скорая не смогла проехать к умирающему 14-летнему боксёру в Первоуральске из-за того, что ей просто не открывали шлагбаум. Один из взрослых поднял его вручную, а фельдшер поспешил к мальчику пешком. Об этом сообщил SHOT, публикуя видео инцидента.

Скорая не смогла проехать к 14-летнему боксёру в Первоуральске. Видео © SHOT

Сейчас следователи проверяют эту информацию, а также показания свидетелей, которые заявляют, что дорога к зданию, в котором проходило первенство, не была должным образом очищена от снега.

Кроме того, по данным телеграм-канала, на соревнованиях присутствовал лишь один врач, несмотря на то что по приказу Минспорта РФ там должна была дежурить машина скорой помощи.

Опубликовано видео боя в Первоуральске, во время которого умер 14-летний боксёр

Опубликовано видео боя в Первоуральске, во время которого умер 14-летний боксёр

Напомним, что подростку стало плохо, когда соперник во время боя попал ему в область головы, после чего мальчик отошёл к краю, упал и встать больше не смог. При этом ранее юный спортсмен предоставил все необходимые документы и медицинские справки для допуска к соревнованиям. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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