Учёные выявили связь между группой крови родителей и детскими талантами

Учёные выяснили, как группа крови родителей влияет на будущие таланты их детей. Оказалось, что она напрямую связана с тем, как малыш будет усваивать и запоминать информацию.

В ходе исследований эксперты пришли к выводу, что родителями самых талантливых детей становятся люди с первой группой крови. У них прослеживается склонность к какому-либо виду творчества или науке, в большинстве случаев позволяющая достичь успехов и добраться до вершины профессии.

При этом у обладателей II группы крови рождаются дети с навыками критического мышления, которые могут принести пользу в сфере новых технологий и программ. Однако некоторые взрослые порой в попытке обеспечить их своей заботой с вниманием чересчур перебарщивают с давлением.

Дети людей с третьей группой крови зачастую обладают творческими способностями и чувствительной натурой, поэтому не стоит забывать, что такие малыши порой не всегда адекватно принимают критику. Иногда они могут даже бросить любимые хобби из-за обидных слов.

А вот рождённые от обладателей IV группы крови зачастую отличаются выдающимися спортивными достижениями, причём интерес начинает проявляться ещё в самом детстве. Особенно многого могут добиться те малыши, родители которых им в этом сильно помогают, сообщается на сайте MK.ru.