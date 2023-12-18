На самой загадочной картине Рембрандта "Ночной дозор" нашли удивительную деталь

Группа исследователей из Нидерландов и Германии с помощью рентгена нашла неизвестную ранее деталь в известной картине Рембрандта "Ночной дозор" (другое название — "Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рёйтенбюрга"), которую тот написал в 1642 году. Работа о новой тайне одного из наиболее знаменитых и загадочных полотен XVII века была опубликована в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Учёные в своих изысканиях использовали метод рентгеновской флуоресценции для определения химических соединений в нижних слоях краски на холсте картины. Анализ выявил высокое содержание свинца под грунтовым слоем из кварцевой глины. Свинец, как правило, не встречается в глине, поэтому находка удивила исследователей.

Дальнейшее изучение полотна позволило установить, что свинцовый состав наносился методом крупных полукруглых мазков. Один из участков картины даже сохранил отпечаток сита, на которое натягивалась ткань при процедуре пропитки.

Авторы исследования утверждают, что в работах Рембрандта и его современников ранее не наблюдали признаков пропитки свинцом. По предположению учёных, художник мог прибегнуть к такой технологии в поисках более дешёвой и менее тяжёлой замены обычному грунту, который было необходимо наносить на полотно двумя слоями. Ещё одна из причин, по которой мог применяться свинец, — место, куда в будущем картину повесили, — сырая и влажная внешняя стена. Живописцы XVII века понимали, что добавление свинца придаёт краскам влагостойкость. Вполне возможно, что именно в погоне за этим качеством Рембрандт и проводил свои эксперименты с пропиткой.