Врач внесла в запретный список для язвенников самые вкусные новогодние блюда

Людям с проблемами ЖКТ стоит воздержаться от солений и пряностей за новогодним столом, рассказала врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. По её словам, при проблемах такого рода нужно придерживаться сбалансированного рациона. Особенно если речь идёт о язвенных или эрозивных дефектах слизистой желудка или двенадцатиперстной кишки.

"Людям с проблемами с ЖКТ в новогоднюю ночь стоит ограничить, а лучше полностью исключить употребление солений, пряностей, жареных и запечённых в собственном соку блюд с высоким содержанием экстрактивных веществ, острых блюд", — рассказала Тимощенко в беседе с NEWS.ru.

По мнению эксперта, лучше исключить жирную еду и даже некоторые популярные салаты. Людям, страдающим болезнями ЖКТ, также стоит отказаться от алкоголя. Ложиться спать следует не менее чем через час после еды, заключила Тимощенко.