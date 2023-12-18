Врач внесла в запретный список для язвенников самые вкусные новогодние блюда
Врач Тимощенко: Людям с проблемами ЖКТ в праздники стоит исключить соления
Людям с проблемами ЖКТ стоит воздержаться от солений и пряностей за новогодним столом, рассказала врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. По её словам, при проблемах такого рода нужно придерживаться сбалансированного рациона. Особенно если речь идёт о язвенных или эрозивных дефектах слизистой желудка или двенадцатиперстной кишки.
"Людям с проблемами с ЖКТ в новогоднюю ночь стоит ограничить, а лучше полностью исключить употребление солений, пряностей, жареных и запечённых в собственном соку блюд с высоким содержанием экстрактивных веществ, острых блюд", — рассказала Тимощенко в беседе с NEWS.ru.
По мнению эксперта, лучше исключить жирную еду и даже некоторые популярные салаты. Людям, страдающим болезнями ЖКТ, также стоит отказаться от алкоголя. Ложиться спать следует не менее чем через час после еды, заключила Тимощенко.
Ранее Лайф писал, что сладкие газированные алкогольные напитки типа шампанского быстрее опьяняют, поэтому от их употребления стоит отказаться. Такую рекомендацию россиянам дали в преддверии новогодних праздников.
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