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18 декабря, 13:47

Во избежание осложнений: Врач посоветовала заболевшим на "Песне года" артистам не пренебрегать здоровьем

Врач Алиева: Заболевшие после "Песни года" артисты могут получить осложнения

Российские артисты, которые массово заболели гриппом после "Песни года – 2023", могут успеть восстановиться до Нового года, если будут следовать терапии. Об этом сообщила врач-терапевт Севинч Алиева.

"На таких съёмках всегда большое скопление людей, и, если кто-то из окружающих уже болеет, естественно, вирус передаётся воздушно-капельным путём. Тем более сейчас идёт рост заболеваемости ковидом, ОРВИ, гриппом. Все болеют, к врачу не обращаются своевременно, происходят осложнения", — приводит слова эксперта интернет-издание "Подмосковье сегодня".

По её словам, заболевшим артистам необходимо вовремя начать противовирусную и симптоматическую терапию, а также соблюдать гигиену, в результате чего они смогут выздороветь до новогодних праздников. Если же они проигнорируют рекомендации, "есть риск получить осложнения в виде пневмонии, бронхита, гнойных синуситов, отитов", предупредила Алиева.

Кроме того, в такой ситуации лучше отказаться от похода на работу, советует врач. Важно быть в самоизоляции, соблюдать питьевой режим и регулярно полоскать горло. "Если с температурой ходить на работу, можно заработать сепсис, осложнение эндокардита на сердце", резюмировала специалист.

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Ранее Лайф писал, что некоторые из артистов, которые принимали участие в "Песне года – 2023" и новогоднем вечере "Жара", пытались скрывать своё состояние. Сейчас многие из звёзд работают из последних сил, однако не сообщают о болезнях, чтобы не спугнуть организаторов.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Ян Поланин
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