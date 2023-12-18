Во избежание осложнений: Врач посоветовала заболевшим на "Песне года" артистам не пренебрегать здоровьем

Российские артисты, которые массово заболели гриппом после "Песни года – 2023", могут успеть восстановиться до Нового года, если будут следовать терапии. Об этом сообщила врач-терапевт Севинч Алиева.

"На таких съёмках всегда большое скопление людей, и, если кто-то из окружающих уже болеет, естественно, вирус передаётся воздушно-капельным путём. Тем более сейчас идёт рост заболеваемости ковидом, ОРВИ, гриппом. Все болеют, к врачу не обращаются своевременно, происходят осложнения", — приводит слова эксперта интернет-издание "Подмосковье сегодня".

По её словам, заболевшим артистам необходимо вовремя начать противовирусную и симптоматическую терапию, а также соблюдать гигиену, в результате чего они смогут выздороветь до новогодних праздников. Если же они проигнорируют рекомендации, "есть риск получить осложнения в виде пневмонии, бронхита, гнойных синуситов, отитов", предупредила Алиева.

Кроме того, в такой ситуации лучше отказаться от похода на работу, советует врач. Важно быть в самоизоляции, соблюдать питьевой режим и регулярно полоскать горло. "Если с температурой ходить на работу, можно заработать сепсис, осложнение эндокардита на сердце", резюмировала специалист.