Ас-Сиси переизбран президентом Египта третий раз подряд
Абдул-Фаттах ас-Сиси победил на выборах президента Египта с 89,6% голосов
Президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси. Обложка © ТАСС / AP / Christophe Ena
Действующий президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси с колоссальным перевесом одержал победу в первом туре выборов главы государства. Он набрал 89,6% голосов, сообщил руководитель Национальной избирательной комиссии Хазем Бадави.
"Абдул-Фаттах ас-Сиси избран президентом Египта на шесть лет", — заявил Бадави. Это будет третий подряд срок ас-Сиси на посту президента страны.
Ранее президент РФ Владимир Путин и его египетский коллега ас-Сиси провели телефонные переговоры и обсудили ситуацию в секторе Газа. Они оба указали на необходимость согласования международных усилий по урегулированию конфликта.