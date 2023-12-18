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18 декабря, 14:06

Ас-Сиси переизбран президентом Египта третий раз подряд

Абдул-Фаттах ас-Сиси победил на выборах президента Египта с 89,6% голосов

<p>Президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси. Обложка © ТАСС / AP / Christophe Ena</p>

Президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси. Обложка © ТАСС / AP / Christophe Ena

Действующий президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси с колоссальным перевесом одержал победу в первом туре выборов главы государства. Он набрал 89,6% голосов, сообщил руководитель Национальной избирательной комиссии Хазем Бадави.

"Абдул-Фаттах ас-Сиси избран президентом Египта на шесть лет", заявил Бадави. Это будет третий подряд срок ас-Сиси на посту президента страны.

В Кремле раскрыли темы разговора Путина с президентом Египта

В Кремле раскрыли темы разговора Путина с президентом Египта

Ранее президент РФ Владимир Путин и его египетский коллега ас-Сиси провели телефонные переговоры и обсудили ситуацию в секторе Газа. Они оба указали на необходимость согласования международных усилий по урегулированию конфликта.

Юрий Лысенко
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