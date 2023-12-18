Ас-Сиси переизбран президентом Египта третий раз подряд

Действующий президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси с колоссальным перевесом одержал победу в первом туре выборов главы государства. Он набрал 89,6% голосов, сообщил руководитель Национальной избирательной комиссии Хазем Бадави.

"Абдул-Фаттах ас-Сиси избран президентом Египта на шесть лет", — заявил Бадави. Это будет третий подряд срок ас-Сиси на посту президента страны.