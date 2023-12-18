Братьев "выкинул в окошко": Подросток из Кургана рассказал, как спас детей из горящего дома

Двенадцатилетний Марк из Кургана рассказал журналистам, как спасал своих братьев и сестру из горящего дома. Пожар произошёл в СНТ "Заречный" днём 14 декабря. Родители в этот день оформляли сделку с недвижимостью в городе, оставив детей под присмотром самого старшего.

Пожар в СНТ "Заречный" в городе Кургане. Видео © ГУ МЧС по Курганской области

Заметив огонь на веранде, мальчик попытался самостоятельно потушить его водой из бочек, однако пламя начало быстро распространяться. Забежав в дом, Марк решил спасать братьев и сестру через окно.

"Я взял детей, сначала подбежали к окошку в зале. Но там уже было много-много дыма. Я сначала Арсения выкинул в окошко. Потом Артёма. А потом сам с Софийкой вылез", — приводит слова мальчика телеканал "Звезда".

Пожар заметила соседка. Женщина укрыла детей от мороза в своём доме. После этого на место прибыли сотрудники МЧС, которые ликвидировали возгорание. Огонь уничтожил дом вместе с вещами и домашней утварью. К счастью, погибших и пострадавших нет.

"Он (Марк. — Прим. Лайфа) очень ответственный. Я вообще не представляю, что бы было, если бы его не было. Это гордость на самом деле. Гордость нашей семьи. Я и так это знала", — прокомментировала происшествие мама 12-летнего Марка.

Сам же маленький спаситель не ощущает себя героем. Он считает, что на его месте "каждый бы так поступил". Пока семья временно живёт у родственников, тогда как с тёплыми вещами и принадлежностями им помогают неравнодушные люди.