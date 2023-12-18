В ДНР начали формировать казачий добровольческий батальон "Донецк"
В ДНР с одобрения руководства региона приступили к формированию казачьего добровольческого батальона "Донецк". Об этом рассказал атаман Терского войскового казачьего общества Виталий Кузнецов, его слова опубликованы в телеграм-канале портала "Российское казачество".
Атаман Терского войскового казачьего общества Виталий Кузнецов о создании батальона "Донецк". Видео © t.me / Российское казачество
В ближайшем будущем подразделению предстоит пройти боевое слаживание и подготовку на спецполигонах, объяснил Кузнецов. После этого батальон будет направлен в зону СВО в составе казачьей бригады "Терек". По его словам, в "Терек" уже зашёл сводный интернациональный добровольческий батальон "Каспий".
"Казачьи добровольческие батальоны продолжают формироваться, желающих встать на защиту Родины много", — заметил атаман.
В начале месяца в Госдуме призвали ускоренно разработать закон о казачестве. О начале разработки соответствующего законопроекта стало известно ещё в июне этого года. Тогда отмечалось, что документ будет иметь отношение ко всем направлениям деятельности казачества.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин