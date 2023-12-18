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Госдума предложила ввести норму по числу алкомаркетов в России

Депутат Кара-оол призвал уменьшить число алкомаркетов на квадратный километр

18 декабря, 15:23
<p>Госдума предложит рассмотреть норму числа алкомаркетов на квадратный километр. Обложка © LIFE / Владимир Суворов</p>

Госдума предложит рассмотреть норму числа алкомаркетов на квадратный километр. Обложка © LIFE / Владимир Суворов

Рабочая группа Госдумы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угрозы считает, что в России слишком много алкомаркетов и нужно ввести норму по их количеству. Об этом сказал вице-спикер Госдумы, председатель рабгруппы Шолбан Кара-оол.

"Мы считаем, что их (алкомаркетов. — Прим. Лайфа) развелось очень много... Мы бы хотели предложить нашим коллегам рассмотреть возможность установления нормы на один квадратный километр, допустим, один алкомагазин", — заявил он журналистам.

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6 признаков, что вы скоро станете алкоголиком

Ранее Правительство России утвердило концепцию снижения потребления алкоголя до 2030 года. Как отметили в Министерстве здравоохранения, документ нацелен в том числе на уменьшение заболеваемости, инвалидности и смертности из-за спиртного.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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