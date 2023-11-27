6 признаков, что вы скоро станете алкоголиком

Эксперты из Национальной службы здравоохранения Англии назвали шесть основных симптомов ранней стадии алкоголизма. Если они у вас есть, самое время взять себя в руки или обратиться за помощью к специалистам.

"Алкоголизм — это когда тяга к выпивке непреодолима. Организм приобретает зависимость от этилового спирта. Если его не употреблять, возникает синдром отмены: физические и психологические страдания", — объясняет сотрудник службы, терапевт Дэйв Николс.

Как понять, что вы уже стали алкоголиком: 6 главных симптомов. Фото © "Покидая Лас-Вегас", режиссёр М. Фиггис, сценаристы М. Фиггис и Д. О’Брайэн / Kinopoisk.ru

Опасная доза — 140 мл чистого алкоголя в неделю: это примерно четыре литра пива или две с половиной бутылки вина. Если вы пьёте больше, прислушайтесь к себе.

"Высокое давление, боли в животе, проблемы с кожей, плохой сон, беспокойство, раздражительность — эти симптомы указывают на то, что вам нужно меньше пить", — уточняет Николс.

Фото © "Покидая Лас-Вегас", режиссёр М. Фиггис, сценаристы М. Фиггис и Д. О’Брайэн / Kinopoisk.ru

Вот признаки, которые говорят о том, что вы на пороге алкоголизма: вы пьёте каждый день;

и в любое время суток;

часто напиваетесь в стельку;

получаете удовольствие от общения с людьми, только если выпиваете;

раздражаетесь, когда другие не пьют;

превышаете недельную "норму" алкоголя в 140 мл.

Впрочем, некоторые пользователи Сети с сомнением отнеслись к рекомендациям экспертов.

"Великобритания — единственная страна, где советуют пить максимум 140 мл спирта в неделю. Это похоже на чью-то злую шутку. А до недавнего времени лимит был и вовсе 280 мл. Причём между мужчинами и женщинами не делалось никаких различий", — сетует DBMan.

"Значит, в 1950-х, 60-х и 70-х годах все были алкоголиками, потому что пили, по ощущениям, в два раза больше, чем сейчас", — делает вывод dpmc.

Фото © "Покидая Лас-Вегас", режиссёр М. Фиггис, сценаристы М. Фиггис и Д. О’Брайэн / Kinopoisk.ru

Снизить потребление спиртного или вообще отказаться от него помогут сильные стимулы. Например, планирование ребёнка. Ведь алкоголь негативно влияет не только на развитие плода в утробе, он ещё и ухудшает сперму.