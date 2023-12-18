Путин раскрыл, какой процент выпускников колледжей в России подлежит призыву Путин: На срочную службу призываются только 20% выпускников колледжей 18 декабря, 15:59 Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Только 20% выпускников колледжей и техникумов в России призываются на срочную службу. Такое заявление сделал в понедельник президент России Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".

"У нас выпускников, о которых вы говорите (по целевому набору. — Прим. ред.), из техникумов, колледжей примерно 800 тысяч человек. Из них только 20% призываются", — уточнил российский лидер.

Напомним, что 1 октября 2023 года в России начался осенний призыв. В рамках этой кампании служить отправятся 130 тысяч новобранцев. Большинство призывников будут на несколько месяцев направлены в учебные соединения и воинские части для освоения современной военной техники и получения военно-учётной специальности. После этого их распределят в соответствующие войска. Остальные получат назначения сообразно уровню образования, профессиональным навыкам и состоянию здоровья.

Авторы Алексей Берковиц