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Путин раскрыл, какой процент выпускников колледжей в России подлежит призыву

Путин: На срочную службу призываются только 20% выпускников колледжей

18 декабря, 15:59
<p>Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин </p>

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Только 20% выпускников колледжей и техникумов в России призываются на срочную службу. Такое заявление сделал в понедельник президент России Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".

"У нас выпускников, о которых вы говорите (по целевому набору. — Прим. ред.), из техникумов, колледжей примерно 800 тысяч человек. Из них только 20% призываются", — уточнил российский лидер.

Подписан закон о запрете на выезд из РФ призывника со дня направления повестки

Подписан закон о запрете на выезд из РФ призывника со дня направления повестки

Напомним, что 1 октября 2023 года в России начался осенний призыв. В рамках этой кампании служить отправятся 130 тысяч новобранцев. Большинство призывников будут на несколько месяцев направлены в учебные соединения и воинские части для освоения современной военной техники и получения военно-учётной специальности. После этого их распределят в соответствующие войска. Остальные получат назначения сообразно уровню образования, профессиональным навыкам и состоянию здоровья.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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