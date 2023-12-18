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18 декабря, 16:48

Путин упростил выдачу российского паспорта гражданам трёх стран

Гражданам Белоруссии, Казахстана и Молдавии упростили выдачу паспорта РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает получение гражданства РФ выходцам из Белоруссии, Казахстана и Молдавии. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте правовой информации.

Теперь дееспособные и достигшие 18 лет граждане Белоруссии могут подать заявление о получении российского гражданства, не учитывая срок проживания в России с момента получения вида на жительство, знание русского языка, истории и основ законодательства страны.

Обязательное проживание в стране на протяжении пяти лет и знание истории и законодательства России при подаче заявления отменят и для граждан Казахстана и Молдавии. Однако для них условие знания русского языка остаётся обязательным.

Путин подписал указ о правовом положении россиян с гражданством Украины

Путин подписал указ о правовом положении россиян с гражданством Украины

А ранее Лайф рассказывал, что президент подписал закон, упрощающий получение гражданства России. При этом оно может быть и прекращено в случае создания угрозы национальной безопасности.

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Александра Мышляева
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