Путин упростил выдачу российского паспорта гражданам трёх стран

Президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает получение гражданства РФ выходцам из Белоруссии, Казахстана и Молдавии. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте правовой информации.

Теперь дееспособные и достигшие 18 лет граждане Белоруссии могут подать заявление о получении российского гражданства, не учитывая срок проживания в России с момента получения вида на жительство, знание русского языка, истории и основ законодательства страны.

Обязательное проживание в стране на протяжении пяти лет и знание истории и законодательства России при подаче заявления отменят и для граждан Казахстана и Молдавии. Однако для них условие знания русского языка остаётся обязательным.