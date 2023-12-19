О чём молчат в новостях, но сообщают военкоры Что придётся пройти российским штурмовикам, чтобы расчистить дорогу на Лиман, и как развивается ситуация на левобережье Днепра. 51734 51734 Как в зоне СВО продвигаются российские войска. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Левобережье Днепра — Херсонская область

Военный эксперт Борис Рожин отмечает, что за сутки противник потерял на левобережье Днепра до 65 человек, 10 лодок, 10 единиц автомобильной техники, автомобиль "Фермер", один БЛА, один ретранслятор, 12 сбитых FPV-дронов. ВСУ на этом направлении было нанесено комплексное огневое поражение. Объекты военной инфраструктуры и пункты сосредоточения живой силы уничтожаются как на левом, так и на правом берегу Днепра. Санитарная обстановка в подразделениях ВСУ из-за отсутствия эвакуации продолжает ухудшаться, есть случаи смерти из-за невозможности оказать надлежащую помощь.

Авиаудар 1500 кг фугасной авиабомбой по элеватору на правом берегу Днепра. Видео © t.me / Colonelcassad

ВСУ продолжают удерживать плацдарм на левому берегу Днепра. Ни одна из сторон не выигрывает пока эту шахматную партию. Впрочем, такое положение дел всё же больше устраивает ВС РФ. Превратить тактический плацдарм в оперативный ВСУ не сумели Семён Пегов Военный корреспондент

Донецкое направление — Курахово и дорога на Лиман

На южном фланге ВС РФ сумели достичь серьёзных тактических успехов у Новомихайловки. По словам военкора Семена Пегова, к этому привели одновременные наступательные действия с юга и востока. На первом участке российские войска вышли к селу, где находится мощный украинский укрепрайон. Новомихайловка имеет важное оперативное значение. Через село идёт трасса на Елизаветовку, откуда обеспечивается логистика украинского гарнизона в Угледаре.

Прорыв ВС РФ на этом участке поставит гарнизон под угрозу. Фактически замысел российского командования — выход на Угледар с севера. Попытки атаковать этот город в лоб с юга в своё время привели к печальным последствиям. Российским войскам удалось установить контроль над Марьинкой. Вернее, над той территорией, где когда-то находился этот теперь полностью разрушенный город.

Это открывает для нас дорогу на Курахово — важнейший логистический центр ВСУ. Но лёгкой прогулкой этот путь длиной в 15 километров для ВС РФ точно не будет Семён Пегов Военный корреспондент

Пегов напоминает, что российские войска на минувшей неделе сумели вернуть ряд позиций у Невельского, которые утратили несколько месяцев назад. Но основные усилия они сосредоточили на штурме укрепрайона в Авдеевке. К юго-востоку от города они продвинулись в районе промзоны. К северо-востоку попытки прорваться на территорию коксохимического завода к успеху не привели. ВС РФ сумели расширить зону контроля за железнодорожным полотном в районе Степного и Бердычей. Но о прорыве украинской обороны речь не идёт.

— Лиман, расположенный между реками Северский Донец и Жеребец, находится под контролем ВСУ. Украинские военные последовательно его укрепляют, — напоминает военный эксперт Михаил Звинчук. — Готовятся к наступлению ВС РФ как с севера, так и с северо-востока.

Звинчук в своём обзоре делает вывод, что к востоку от Жеребца ВСУ удалось создать плацдарм и сейчас наши войска пытаются плацдарм зачистить. Сперва мы наступали с севера, но потом к северо-западу от Диброва развивается наступление по направлению к населённым пунктам Ямполовка и Терны. Это лишь два населённых пункта, которые находятся на восточном берегу реки Жеребец, которые необходимо нам освободить. Кроме того, предстоит взять Макеевское и Невское, Макеевку. Всю эту территорию необходимо будет зачистить, чтобы ликвидировать плацдарм на левом берегу реки.

Сейчас бои ведутся за балку Широкий овраг, а также за яр Лаптево, который расположен к юго-востоку от Тернов. Именно его мы должны занять Михаил Звинчук Военный эксперт

Также, по его словам, огромный парк "Серебрянское лесничество" тоже предстоит зачистить, он предваряет выход к северному берегу реки Северский Донец. ВС РФ предстоит взять укрепрайон ВСУ на бывшей базе отдыха "Дом охотника". Здесь Киеву удалось создать систему бетонных заграждений, ям, доты.

Только после этого начнётся следующая фаза операции — форсирование реки Жеребец и выход к междуречью, чтобы занять Оскольское водохранилище и продвинуться к подступам к Лиману. И только после освобождения Лимана можно будет говорить о продвижении в район Славянска. Звинчук считает, что это станет одной из главных задач зимне-весенней кампании ВС РФ.

Авторы Дмитрий Шестопалов