Встреча, винил и Карякин: Лавров пообещал исполнить мечты трёх детей с "Ёлки желаний"

Глава МИД России Сергей Лавров поучаствовал во Всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний", направленной на поддержку детей с ограниченными возможностями, сирот, ребят, лишившихся попечения родителей, и детей из семей с доходом ниже прожиточного минимума. Ролик с главой российской дипломатии опубликовал телеграм-канал Министерства иностранных дел РФ.

Сергей Лавров читает новогодние мечты российских детей. Видео © t.me / МИД России

"В Доме приёмов МИД России на Спиридоновке министр выбрал не одно, а сразу три заветных желания. Все они будут обязательно исполнены!" — говорится в публикации дипломатического ведомства.

Лавров проведёт личную встречу с Анастасией из Луганской Народной Республики (ЛНР). Также министр попробует "использовать административный ресурс" для реализации желания 11-летнего Арсения из Московской области, который грезит о шахматной партии с известным гроссмейстером Сергеем Карякиным. Также Лавров исполнит мечту 14-летней Ксении из Амурской области о проигрывателе для виниловых пластинок.