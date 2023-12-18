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18 декабря, 18:46

Встреча, винил и Карякин: Лавров пообещал исполнить мечты трёх детей с "Ёлки желаний"

Глава МИД РФ Лавров поучаствовал в акции "Ёлка желаний"

Глава МИД России Сергей Лавров поучаствовал во Всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний", направленной на поддержку детей с ограниченными возможностями, сирот, ребят, лишившихся попечения родителей, и детей из семей с доходом ниже прожиточного минимума. Ролик с главой российской дипломатии опубликовал телеграм-канал Министерства иностранных дел РФ.

Сергей Лавров читает новогодние мечты российских детей. Видео © t.me / МИД России

"В Доме приёмов МИД России на Спиридоновке министр выбрал не одно, а сразу три заветных желания. Все они будут обязательно исполнены!" говорится в публикации дипломатического ведомства.

Лавров проведёт личную встречу с Анастасией из Луганской Народной Республики (ЛНР). Также министр попробует "использовать административный ресурс" для реализации желания 11-летнего Арсения из Московской области, который грезит о шахматной партии с известным гроссмейстером Сергеем Карякиным. Также Лавров исполнит мечту 14-летней Ксении из Амурской области о проигрывателе для виниловых пластинок.

Мишустин исполнит мечту восьмилетней Снежаны побывать на кондитерской фабрике

Мишустин исполнит мечту восьмилетней Снежаны побывать на кондитерской фабрике

"Ёлка желаний" — ежегодная всероссийская благотворительная акция, в рамках которой каждый может исполнить желания детей, нуждающихся в поддержке. Так, например, в прошлом году президент России Владимир Путин исполнил три детских желания: попробовать себя в роли ведущей новостей, посетить Эрмитаж и побывать на озере Байкал.

Обложка ©

t.me / МИД России

Юрий Лысенко
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