Власти Украины ущемляют свободы своего населения, не позволяя людям выбирать веру, а прессе — писать правду. В опасности оказалась и русскоязычные граждане, считает профессор политологии Николай Петро из Род-Айлендского университета. Мысли он озвучил в статье журнала Foreign Policy под названием "У Украины проблемы с гражданскими правами".

По словам автора, русских в Незалежной преследуют, дискриминируют и отказываются считать коренным меньшинством. Эта тенденция лишь усугубляется со временем, так как активно продвигается Киевом. Ещё власти притесняют УПЦ и её сторонников, навязывая украинцам другую веру. Завершают список планы удалять публикации СМИ, которые идут вразрез со словами правителей.

"Большинство из этих ограничительных законов были предложены задолго до 2022 года. Но с начала российского вторжения их выполнение было ускорено, чтобы активизировать то, что националисты любят называть новой "постколониальной" эрой украинской истории", — подчеркнул Петро.