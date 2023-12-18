Минфин Украины попросил жителей подзатянуть пояса и намекнул на отказ от айфонов

Жителям Украины придётся в несколько раз снизить потребление, заявил министр финансов страны Сергей Марченко. Он намекнул, что в скором времени украинцам придётся отказаться от дорогих телефонов и импортной одежды.

"Пока мы живём в достаточно специфической реальности, когда у нас всё хорошо, есть стабильность макроэкономическая, курсовая. Но эта реальность потребует коррекции, если мы хотим перейти на военные рельсы. Это ограничение общественного потребления. Нам нужно уменьшить его в несколько раз, потому что мы потребляем в основном импортные товары и услуги, это определяет наш экономический потенциал", — приводятся слова Марченко на сайте украинского издания "Левый берег".

Он рассказал, что сейчас общество к таким подвижкам не готово. Министр отметил, что прежнее поведение приведёт к "печальным последствиям". По его словам, с точки зрения интересов граждан важны стабильный курс и высокая покупательная способность, которая составила 31 миллиард долларов за 10 месяцев. Политик подчеркнул, что было привлечено 40 миллиардов долларов внешней помощи, однако, как оказалось, эти средства вернулись в экономики тех стран, что её оказали.