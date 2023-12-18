В ЕС хотят отобрать у Венгрии голос, чтобы обеспечить Украину очередными деньгами

Европейские страны могут лишить Венгрию права голоса, чтобы она не помешала заключить соглашение о выделении финансовой помощи Киеву. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, политики могут воспользоваться ст. 7 Договора о Европейском союзе 2007 года, которая предполагает лишение страны права голоса в связи с нарушением европейского законодательства. Несмотря на то что любой другой член ЕС может заблокировать этот процесс, у Будапешта не осталось "защитников" после выборов в Польше.

Тем не менее некоторые члены объединения всё же весьма настороженно относятся к тому, чтобы накладывать ограничения на Венгрию. Вместо этого они хотят показать премьеру страны Виктору Орбану "настоящую цену" изоляции внутри ЕС и заставить власти поменять позицию касательно Украины.

Если же получить желаемое таким путём не получится, то члены союза могут подписать соглашение уже без участия Венгрии. Однако нужно понимать, что для этого потребуется гораздо больше времени, а исход будет всего лишь "временным решением".