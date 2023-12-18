В ЕС хотят отобрать у Венгрии голос, чтобы обеспечить Украину очередными деньгами
FT: Евросоюз может лишить Венгрию права голоса по соглашению о помощи Украине
Европейские страны могут лишить Венгрию права голоса, чтобы она не помешала заключить соглашение о выделении финансовой помощи Киеву. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
По данным газеты, политики могут воспользоваться ст. 7 Договора о Европейском союзе 2007 года, которая предполагает лишение страны права голоса в связи с нарушением европейского законодательства. Несмотря на то что любой другой член ЕС может заблокировать этот процесс, у Будапешта не осталось "защитников" после выборов в Польше.
Тем не менее некоторые члены объединения всё же весьма настороженно относятся к тому, чтобы накладывать ограничения на Венгрию. Вместо этого они хотят показать премьеру страны Виктору Орбану "настоящую цену" изоляции внутри ЕС и заставить власти поменять позицию касательно Украины.
Если же получить желаемое таким путём не получится, то члены союза могут подписать соглашение уже без участия Венгрии. Однако нужно понимать, что для этого потребуется гораздо больше времени, а исход будет всего лишь "временным решением".
"Возможно, Венгрия создаст больше проблем. Возможно, Венгрия вынудит нас использовать другие средства. Но в конце концов Венгрия не сможет помешать нам обеспечить Украину средствами", — заявил анонимный европейский чиновник в беседе с изданием.
Напомним, страны Евросоюза решили начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. При этом Венгрия не участвовала в принятии решения: премьер страны Виктор Орбан покинул зал, когда европейские лидеры голосовали за начало переговоров. Вместе с тем политик наложил вето на помощь Киеву в размере 50 миллиардов евро.
При этом на днях газета Politico выпустила статью, в которой говорилось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в самый важный момент предложил Орбану "выйти из комнаты" и сходить за кофе. В Брюсселе этот поступок не оценили, а глава венгерского МИД Петер Сийярто и вовсе назвал статью бульварной. В Кремле тоже прокомментировали уловку Шольца и назвали уникальной практикой, а вот на Украине искренне восхитились таким "рождественским подарком".
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