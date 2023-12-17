"Рождественский подарок из Берлина": Кулеба восхитился помощью Шольца для Киева
Кулеба назвал подарком из Берлина согласие ЕС на переговоры о приёме Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оказался восхищён действиями канцлера ФРГ Олафа Шольца на саммите в Брюсселе. По словам украинского политика, его усилия по преодолению вето Венгрии на начало переговоров Киева с Евросоюзом войдут в историю.
"То, что канцлер Германии Олаф Шольц сделал на саммите, чтобы устранить угрозу вето со стороны Венгрии, войдёт в историю как акт германского лидерства в интересах Европы", — приводит его слова газета Bild.
Кулеба отметил, что канцлер вызвал у украинцев "искреннее и заслуженное восхищение", а также добавил, что Киев благодарен Берлину по многим причинам, ведь Германия оказывала военную и финансовую помощь. При этом "политическую ясность" по вопросу о вступлении в ЕС он назвал лучшим рождественским подарком.
Как уже рассказывал Лайф, европейские страны решили начать переговоры о членстве Украины и Молдавии в ЕС. При этом Будапешт не участвовал в принятии решения: премьер Венгрии Виктор Орбан ушёл, когда лидеры союза голосовали за начало переговоров. Кроме того, он наложил вето на помощь Киеву в размере 50 млрд евро.
Вместе с тем газета Politico опубликовала статью о том, как немецкий канцлер Олаф Шольц предложил Орбану "выйти из комнаты" и сходить за кофе прямо во время голосования. В Брюсселе этот поступок не оценили, а глава МИД Венгрии Петер Сийярто и вовсе счёл статью бульварной. В Кремле уловку Шольца назвали уникальной практикой.
ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET