"Рождественский подарок из Берлина": Кулеба восхитился помощью Шольца для Киева

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оказался восхищён действиями канцлера ФРГ Олафа Шольца на саммите в Брюсселе. По словам украинского политика, его усилия по преодолению вето Венгрии на начало переговоров Киева с Евросоюзом войдут в историю.

"То, что канцлер Германии Олаф Шольц сделал на саммите, чтобы устранить угрозу вето со стороны Венгрии, войдёт в историю как акт германского лидерства в интересах Европы", — приводит его слова газета Bild.