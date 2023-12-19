В Британии раскрыли проблемы Украины с мобилизацией

ВСУ испытывают трудности с набором новобранцев. Распределение по частям напоминает лотерею, а потенциальные военнослужащие не стремятся сразу попасть на передовую. Об этом сообщил The Economist.

"Ни одно подразделение армии [Украины] не даёт новобранцам гарантий относительно того, где они будут дислоцированы", — говорится в материале издания.

Сильнее всего нехватка личного состава наблюдается в штурмовых бригадах. Из-за дефицита призывников рейды проводят в спортзалах и торговых центрах, однако мобилизованные против воли мужчины редко становятся хорошими солдатами. По словам высокопоставленного украинского офицера, в армию попадают люди 45–47 лет, которые "задохнутся ещё до того, как дойдут до линии фронта".