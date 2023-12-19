В Британии раскрыли проблемы Украины с мобилизацией
Economist: Украинская армия испытывает трудности с поиском новобранцев в ВСУ
ВСУ испытывают трудности с набором новобранцев. Распределение по частям напоминает лотерею, а потенциальные военнослужащие не стремятся сразу попасть на передовую. Об этом сообщил The Economist.
"Ни одно подразделение армии [Украины] не даёт новобранцам гарантий относительно того, где они будут дислоцированы", — говорится в материале издания.
Сильнее всего нехватка личного состава наблюдается в штурмовых бригадах. Из-за дефицита призывников рейды проводят в спортзалах и торговых центрах, однако мобилизованные против воли мужчины редко становятся хорошими солдатами. По словам высокопоставленного украинского офицера, в армию попадают люди 45–47 лет, которые "задохнутся ещё до того, как дойдут до линии фронта".
Ранее глава украинского ГУР Кирилл Буданов заявил, что для поддержания нынешней численности ВСУ принудительная мобилизация на Украине будет продолжаться. При этом, по его оценке, эффективность украинских военных, отправленных на фронт принудительно, нулевая: те, кто хотел попасть в ВСУ сами, пришли в первые полгода конфликта.
Telegram / Генштаб ЗСУ